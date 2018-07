Containerschip botst op muur Deurganckdok en raakt zwaar beschadigd

Afgelopen nacht was er een stevige botsing aan het Deurganckdok met de Heinrich Schepers, een bijna 152 meter lang containerschip. Volgens de haveninfodienst Port+ kreeg het schip motorproblemen en botste het daardoor op een muur aan het begin van het Deurganckdok.

De elektriciteit zou kort uitgevallen zijn op het containerschip, waardoor een botsing met de current deflecting wall onvermijdelijk was. De current deflecting wall is een metalen muur in het water, ten noorden van de ingang van het Deurganckdok, die zorgt voor vermindering van aanslibbing.

“Het ging niet om een ernstige botsing, en er zijn geen gewonden gevallen”, laat het Havenbedrijf weten. “Ook de schade aan de muur valt al bij al mee.” Het schip ligt voorlopig nog in het Deurganckdok, en er wordt onderzocht hoe groot de schade is en wat er juist is misgegaan. Er was geen hinder voor de scheepvaart.