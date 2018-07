Tropische hitte en 3,5 miljoen dagtoeristen zorgen voor topmaand aan kust

De toeristische sector aan de kust heeft in juli volop kunnen profiteren van het uitstekende zomerweer. Met 3,5 miljoen dagtoeristen en een hotelbezetting tot 95 procent noteert de kust een absolute topmaand. Dat meldt toeristisch provinciebedrijf Westtoer zondag na een rondvraag.

De balans na de eerste vakantiemaand oogt uitermate positief aan de kust. 3,5 miljoen dagtoeristen zochten de verfrissing van de zee op, wat een stijging is van ongeveer 20 procent in vergelijking met juli 2017. Juli 2018 behoort samen met 1999 en 2006 tot de recordmaanden aan de kust. Het topweekend was 21 en 22 juli, met 300.000 dagtoeristen en een topbezetting in het verblijfstoerisme.

Ook de verblijfssector noteerde dus sterke cijfers. De meeste hotels hadden een bezetting van 90 tot 95 procent. Door de zomerse temperaturen vullen de laatste kamers zich snel met lastminutereservaties. Voor augustus noteert de hotelsector al een mooie bezetting. Ook de vakantiewoningen zaten goed vol, al waren er iets minder reservaties. De sector noteert wel een lichte stijing wat betreft overnachtingen.

En ook de campings deden het goed. Eerder dit jaar was een normaal boekingspatroon vastgesteld voor het zomerseizoen. Verhuuraccommodatie wordt doorgaans lang op voorhand geboekt. Voor de reservaties op kampeerplaatsen kijken kampeerders meer uit naar de weersverwachtingen. Het zomerweer zorgde voor extra vragen, en niet aan alle vragen kon voldaan worden.”De sectoren van de vakantiewoningen en campings kijken tevreden terug op de maand juli. De toeristische sector is optimistisch voor augustus. De voorspellingen voor de komende tien dagen beloven zonnig en warm weer. De kust hoopt op één van de beste zomerseizoenen sinds lang”, aldus Franky De Block, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer. “Bij warm zomerweer zorgt de zee voor verkoeling. Het decor van zee en strand blijft een unieke troef. Ook met een eigentijds imago en een vernieuwd aanbod onderscheidt de kust zich bij een breed publiek.”

Gemiddeld komen tijdens de zomervakantie 6 miljoen dagtoeristen naar de kust. De regio lijkt dus nu al op weg naar een bovengemiddelde zomer.