Treinverkeer in Parijs ondervindt zware hinder door brand

In Parijs is het treinverkeer zondag nog steeds onderbroken in het station van Montparnasse, een van de grootste stations in de Franse hoofdstad die het westen en zuidwesten van het land bedient. De onderbreking, die het gevolg is van een brand, komt er net in het drukke wisselweekend voor toeristen. Ook journalisten en supporters van de Tour de France ondervinden daardoor hinder.

De onderbreking is het gevolg van een brand in een elektriciteitspost van RTE, beheerder van het hoogspanningsnet, aldus de Franse spoormaatschappij SNCF. Volgens RTE gaat het om een post in Issy-les-Moulineaux, gelegen tussen de Parijse vijfhoek en Versailles.

Franse media melden zondagochtend dat zaterdag 70 procent van de treinen reed. Zondag zou maar een op de twee treinen van en naar Montparnasse rijden.

Ook de Ronde van Frankrijk ondervindt in zekere zin hinder door de problemen in Montparnasse. De supporters en journalisten moeten vandaag/zondag nog naar Parijs voor de afsluitende rit. Op Radio 1 zei Christophe Vandegoor, die voor Sporza de Tour de France volgt, dat hij niet met de trein naar Parijs kon en dan maar vanuit Bayonne, in Frans Baskland waar zaterdag de tijdrit werd gereden, met de auto naar de Franse hoofdstad reist.

“Normaal gezien zouden wij zondagochtend de verplaatsing maken met de TGV vanuit Bayonne, richting Gare du Montparnasse in Parijs. Maar onze trein is afgelast. We hebben zonet een auto genomen richting Parijs. We hebben dus nog 760 kilometer voor de boeg”, aldus de wielerjournalist aan VRT NWS.

Vorig jaar was het treinverkeer ook al onderbroken in Montparnasse tijdens het wisselweekend door een signalisatiestoring. Die problemen hadden er toen toe geleid dat de overheid SNCF op het matje riep.