Een video gemaakt door ene Elia Kallia toont hoe toeristen de zee in vluchten om te ontkomen aan de Griekse bosbranden. Ook zij liep het water in om te kunnen ontsnappen aan de vlammen en de rook. Op de beelden is te zien hoe sommige mensen kledingstukken voor hun mond moeten houden om te kunnen blijven ademen. Ondertussen heeft de kustwacht al meer dan 700 mensen uit het water gered, maar er zijn er ook veel verdronken. Momenteel zijn de hulpdiensten nog altijd op zoek naar drenkelingen.