GERUCHTEN. Monstersalaris voor Lewandowski, nieuw avontuur voor Chadli en heisa in de Serie A

In België is de competitie opnieuw op gang geschoten, maar in het buitenland is het nog even wachten. Daar draait vooral de geruchtenmolen op volle toeren. Hoog tijd voor een overzicht van de belangrijkste transfergeruchten.

Robert Lewandowski wil weg uit München. De Poolse spits wordt al een tijdje gelinkt aan een vertrek bij Bayern, eentje waar hij zelf op zou aansturen. Onder andere The Sunday Express komt nu met het verhaal op de proppen dat ‘Lewy’ een monstersalaris wil als hij naar Manchester United zou vertrekken. De Red Devils zouden 550.000 pond (562.000 euro) per week moeten ophoesten voor de Pool, die ook kan rekenen op interesse van PSG en Real Madrid. Marca spreekt zelfs van een “Madrileense droom” van de 29-jarige topspits.

Lewandowski werd ook kort gelinkt aan Juventus, maar de Oude Dame haalde vervolgens Cristiano Ronaldo in huis. Die arriveert zondag in Turijn en zal er vanaf maandag beginnen aan zijn voorbereiding. Intussen is de club bezig met een transfer die de Serie A mogelijk op zijn kop zet. Sky Sports meldt dat Juve een akkoord heeft met Milan voor een ruildeal: Leonardo Bonucci voor toptalent Mattia Caldara. Gonzalo Higuain zou in een aparte deal verhuurd worden met een aankoopoptie. Chelsea ligt echter op de loer en zou dit weekend gesprekken voeren met de Oude Dame omtrent Higuain, die 8 miljoen per jaar wil verdienen, en verdediger Daniele Rugani (ex-speler van coach Maurizio Sarri).

Miralem Pjanic wordt ook gelinkt aan Chelsea, net als aan Man City en FC Barcelona. Verschillende Italiaanse media meldden echter dat de Bosniër zijn contract bij Juventus gaat verlengen. “Ik hoor veel dingen die niet kloppen’, liet Pjanic zelf weten aan ESPN. “Ik blijf kalm en ik bereid me voor op het nieuwe seizoen, dat is het belangrijkste. De laatste twee seizoenen bij Juventus waren geweldig. Ik heb het prima naar mijn zin.”

Foto: Photo News

Rode Duivels

Nacer Chadli was even de held van de natie toen hij de winning WK-goal maakte tegen Japan, maar op clubniveau gaat het al een tijd minder met de Rode Duivels. Bij degradant West Bromwich is niet meteen plaats voor Chadli en dus zou hij volgens Turkse media verhuurd gaan worden aan Besiktas. De Turkse topclub wordt ook gelinkt aan Simon Mignolet.

Divock Origi staat volgens The Sunday Mirror dan weer in de belangstelling van Watford. De aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Wolfsburg en scoorde zes keer in de Bundesliga. Liverpool heeft een vraagprijs van 30 miljoen euro op het hoofd van de 23-jarige aanvaller geplakt. Naast interesse van Watford zijn ook Fulham en Valencia geïnteresseerd in Origi, al willen de Hornets Origi het liefst een jaar lang huren van de Reds.

De potentiële komst van Thibaut Courtois naar Real Madrid schrikt Keylor Navas niet af. De Costa Ricaan zei dat in een interview met La Nacion. “Ik heb al met de trainer gepraat. Alles is in orde, geen zorgen. Ik ben rustig. Ik heb nog twee jaar te gaan hier en ik denk alleen aan hoe ik dag na dag beter kan worden. Ik geniet van elk moment.”

Foto: Photo News

Barcelona

Bij FC Barcelona zagen ze deze zomer middenvelders Andres Iniesta en Paulinho vertrekken. Enkel het Braziliaanse toptalent Arthur kwam in de plaats en dus moet er nog iemand bijkomen. "Er zijn twee belangrijke spelers vertrokken en in ruil daarvoor is maar één speler teruggekomen", vertelde coach Ernesto Valverde tijdens een persconferentie. "Het is dus waarschijnlijk dat er nog aankopen komen. We zoeken spelers die bij onze manier van spelen passen, die creatief zijn maar ook het vermogen hebben om in de zestien te komen." Namen die genoemd worden zijn Adrien Rabiot van PSG, Frenkie de Jong van Ajax en Steven N’Zonzi van Sevilla.

Die laatste, wereldkampioen met Frankrijk, wordt echter ook gelinkt aan AS Roma. Daar zwaait sportief directeur Monchi de plak na een succesvolle periode bij… Sevilla. Hij zou Steven N’Zonzi voor 25 miljoen plus bonussen willen wegplukken bij zijn ex-club. De middenvelder zou al een akkoord hebben met de Romeinse club, maar die moet volgens Calciomercato eerst Maxime Gonalons van de hand doen om N’Zonzi in huis te kunnen halen.

Bij Internazionale zijn ze dan weer bezig met een potentiële transfer van Arturo Vidal. De Chileen maakte ooit het mooie weer bij Juventus en verhuisde dan naar Bayern. Daar is hij na dit seizoen einde contract en mag hij ook weg. La Gazzetta dello Sport beweert dat Vidal een overgang naar Milaan wel ziet zitten, maar dat de club van Radja Nainggolan niet de gevraagde 30 miljoen op tafel wil leggen. Verder staat Inter dicht bij de overgang van rechtsback Sime Vrsaljko van Atlético Madrid.

Foto: Photo News

Andere geruchten:

- AC Milan is bereid Antonio Conte een contract van drie seizoenen aan te bieden om Gennaro Gattuso te vervangen op de bank in San Siro. (Tuttosport)

- Napoli is op zoek naar een rechtsback en leek Youssouf Sabaly binnen te hebben. De Senegalees van Bordeaux faalde echter op zijn medische testen en dus heeft de club van Dries Mertens zijn interesse verlegt naar Benjamin Henrichs (Leverkusen) en Santiago Arias (PSV). (Sky Italia)

- Chelsea wil 34 miljoen op tafel leggen bij Arsenal voor Jack Ramsey. (Daily Mail)

- Manchester United gaat de strijd aan met Everton voor de diensten van Barcelona-verdediger Yerry Mina. Die moet zo’n 40 miljoen kosten. Ook Toby Alderweireld en Harry Maguire staan op de verlanglijst van de Red Devils. (The Sun)

- Een vertrek van Christian Pulisic is niet langer onbespreekbaar voor Borussia Dortmund. Een verlenging van het contract van de Amerikaan zit er niet in en dus zou BVB besloten hebben het 19-jarige toptalent deze zomer nog te verkopen. Vraagprijs: 70 miljoen euro. (Bild)

- Peter Crouch denkt nog niet aan stoppen. De 37-jarige aanvaller kan tekenen bij Burnley. (The Sun)

- Aleksandar Mitrovic verhuist definitief van Newcastle naar Fulham, dat 23 miljoen zal betalen voor de ex-spits van Anderlecht. (Sky Sports)