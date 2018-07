Marie (22) krijgt klap in het gezicht terwijl vol terras toekijkt: “Hij riep vieze dingen, maar ik liet me niet doen”

Een jonge vrouw van 22 heeft dinsdag op straat een pak slaag gekregen omdat ze zich durfde te verweren. Toen de vrouw aan het wandelen was, kruiste een man haar pad die ongepaste opmerkingen en bewegingen maakte. De Franse Marie liet zich niet doen en riep dat hij moest zwijgen, maar dat bekocht ze met een pak slaag.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Marie plots een pak slaag krijgt, in het midden van een straat in Parijs. “Hij riep vieze dingen naar me en ik riep terug dat hij moest zwijgen”, vertelde ze achteraf aan Le Parisien. “Ik voelde mij beledigd en wilde me niet laten doen, maar dat moest ik bekopen met fysiek geweld.”

Nadat Marie een slag in haar gezicht kreeg, kreeg ze wel hulp uit onverwachte hoek. “Mensen op het terras wilden mij helpen en liepen meteen naar die enge man toe. En ook toen ik zo’n halfuurtje na de feiten terugkwam naar het café om getuigen te zoeken, bood de cafébaas mij prompt zijn bewakingsbeelden aan.” En die beelden gaan momenteel viraal op het internet. “Daar ben ik enorm blij om. Sommige mannen denken echt dat ze boven vrouwen staan, en daar moet een einde aan komen.”