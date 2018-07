Meisjes plagen is om liefde vragen, maar bij deze meid zal deze Britse jongen waarschijnlijk geen kans meer maken. De kerel dacht een grap uit te halen met het meisje door haar te laten schrikken, maar dat liep eventjes anders dan hij gedacht had. Het meisje schrok namelijk zodanig hard dat ze haar smartphone in het water liet vallen.