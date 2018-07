Leko voert tegen Eupen twee wijzigingen door in basiself Club Brugge in vergelijking met Supercup

Club Brugge trapt zondag zijn titelverdediging af met een thuiswedstrijd tegen Eupen. Trainer Ivan Leko voert twee wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Standard om de Supercup.

Karlo Letica staat opnieuw in doel, maar hij krijgt niet dezelfde drie verdedigers voor zich. Saulo Decarli verdwijnt naar de bank ten voordele van Benoît Poulain. In het middenveld is er ook één wijziging: Ivan Tomecak komt in de ploeg voor Krépin Diatta. Voorin staan opnieuw Jelle Vossen en Wesley Moraes.

Opstelling Club: Letica - Poulain, Mitrovic, Denswil - Tomecak, Rits, Vormer, Vanaken, Danjuma - Wesley, Vossen

Hier zijn jullie Brugse XI voor #CluEup! pic.twitter.com/LRim7ZYklD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 29 juli 2018

Eupen start aan het seizoen zonder Danijel Milicevic. Vooraan moet David Pollet voor het gevaar zorgen: Van Crombrugge - Schauerte, Mulumba, Blondelle, Keita - Ocansey, Molina, Garcia - Yagan, Pollet, Laurent