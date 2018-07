Cafébazin krijgt GAS-boete van 350 euro omdat ze hond in badje steekt: “Amper één emmer water in gedaan”

Aalst - Een cafébazin uit Aalst heeft afgelopen vrijdag een GAS-boete gekregen voor waterverspilling. “Ik heb één emmer water in een plonsbadje gedaan voor mijn hond. Het arme beestje moest wat kunnen afkoelen. Ik vind dit niet kunnen, hebben die niets beters te doen?”

Het zit de cafébazin, die liever anoniem wil blijven, hoog. “Ik had het café net opengedaan en om mijn hondje wat verkoeling te bieden wou ik een beetje water in een plonsbadje doen. Mijn teckel Rincky is negen jaar oud en ziet enorm af van de warmte. Het is een speciaal badje voor hondjes. Ik had een emmer buitengezet, maar omdat ik nog bezig was, vroeg ik aan een klant om die emmer in het badje te doen. Op dat moment passeerde een combi. ‘Dat mag niet, uw identiteitskaart graag’, hoorde ik die agent zeggen. Ik ben dan tussengekomen en heb mijn identiteitskaart gegeven.”

Teckel Rincky in zijn plonsbadje. Foto: RR.

De agent maakte de cafébazin erop attent dat ze zuinig moet omspringen met water en dat het vullen van plonsbadjes verboden was vanwege de droogte. “Het badje heeft een diameter van ocharme 56 centimeter en het is 23 cm hoog. Bovendien heb ik er maar één emmer ingedaan, er stond nog geen twee centimeter water in. Als daar twintig liter inzat, is het veel. En achteraf ging ik dat water bij de planten doen, hoezo waterverspilling?”

350 euro GAS-boete

De agent in kwestie wou volgens de bazin niet wijken. “’U weet toch dat dat een GAS-boete gaat zijn van 350 euro’, zei die agent met veel machtsvertoon. ‘Als het u niet aanstaat, mag je gaan klagen bij mijn baas, die is zo mild niet’, zei hij nog. Ik heb met handen en voeten proberen uitleggen dat mijn hondje het anders te warm zou hebben en dat dat op aanraden van de dierenarts was. ‘Maar alé madam, voor nen hond?’, antwoordde hij daarop en dat maakte mij heel kwaad. Ik heb gewoon mijn dier verzorgd, ze zouden beter boetes uitdelen aan mensen die hun dieren niet verzorgen, of erger nog, mishandelen.”

Op een bepaald punt kwam het tot een woordenwisseling tussen de cafégangers en de agenten van de ‘waterpatrouille’. “Veel van mijn klanten hebben hen toen aangesproken en vroegen hen of ze niets beters te doen hadden. Ik heb toen wijselijk gezwegen en ben naar binnen gegaan. Ik ga nu gewoon afwachten, maar als die boete komt, ga ik procederen.”

Verspilling

Waarnemend burgemeester Karim Van Overmeire (N-VA) laat weten dat de politie de regels heeft nageleefd: “Naar aanleiding van de recente hittegolf heeft de gouverneur van de provincie een aantal maatregelen uitgevaardigd. Hij heeft tevens aan de verschillende politiekorpsen gevraagd om te waken over de naleving van deze maatregelen. De politie van Aalst heeft gepast gevolg gegeven aan deze instructies.”

Maar het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, benadrukt Van Overmeire. “We gaan ervan uit dat de inwoners in de gegeven omstandigheden ook zonder politie-interventie verstandig met drinkwater omgaan. Toch werd er in een specifiek geval een GAS-boete uitgeschreven wegens verspilling van drinkwater.”

Bij de politie van Aalst was zondag niemand beschikbaar voor commentaar.