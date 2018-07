Politie lost 65 jaar oud raadsel van overleden skiër op dankzij Facebook

De politie van de Italiaanse stad Turijn heeft het raadsel van de identiteit van een overleden skiër na bijna 65 jaar opgelost. De man stierf in 1954 op de Matterhorn en na een oproep via Facebook is er eindelijk duidelijkheid over zijn identiteit. Dat meldt de politie van Turijn zondag.

Het lijk van de skiër werd 13 jaar geleden aangetroffen aan de Italiaanse kant van de Matterhorn. Over de identiteit van het slachtoffer tastten de hulpdiensten in het duister.

Een maand geleden lanceerde de politie van Turijn een oproep via Facebook. Met behulp van een aantal voorwerpen die bij het lichaam gevonden werden, zoals ski’s van het merk Rossignol, een trui, een gebogen bril en een gebit met gouden vullingen, slaagde de politie erin een profiel op te stellen van de man. “Hij was vermoedelijk niet getrouwd, werkte bij het Franse ministerie van Financiën, woonde in een district van Parijs en hield van skiën en bergtochten”, aldus de politie op Facebook.

Een nicht van het slachtoffer bracht licht in de duisternis. De vrouw uit Parijs herkende haar oom en riep haar vader, de broer van het slachtoffer, op om een DNA-test af te leggen. Die bleek positief en zo kwam de identiteit van de overleden skiër aan het licht: het ging om een 35-jarige man uit Parijs. Zijn broer reageerde “verrast en aangedaan” dat zijn verdwenen broer “teruggevonden” is.