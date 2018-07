Koppel tijdens wandelvakantie in Nederland aangevallen door rottweilers: “Het zijn moordmachines”

Een echtpaar uit het Nederlandse Tilburg is donderdag tijdens hun wandelvakantie in Groningen gegrepen door twee rottweilers. De twee honden waren uit een tuin ontsnapt. De man raakte zwaargewond en ligt na een operatie nog in het ziekenhuis, zijn vrouw was ongedeerd.

Joop van Meer werd samen met zijn vrouw Irmgard van Himbergen flink toegetakeld door de beesten. De honden zijn vermoedelijk door een gat onder het hek ontsnapt. Enkele seconden nadat het echtpaar langs de blaffende honden liep, werden ze door de rottweilers gegrepen.

Joop probeerde de dieren met een paraplu op een afstand te houden, maar dat wilde niet lukken. “Ik dacht dat ik het er niet levend vanaf zou brengen”, zegt de geschrokken wandelaar bij AD. Pas op het moment dat de eigenaar haar honden riep, lieten ze eindelijk los.

Diepe vleeswonden

De baasjes van de honden belden de ambulance, die 20 minuten later ter plaatse was. Joop werd naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht, waar hij intussen is geopereerd aan de bijtwonden op zijn armen en benen.

“Ik krijg heel wat morfine tegen de pijn, maar dokters zeggen dat ik zal herstellen”, schrijft hij op Facebook. “Er zijn geen vitale organen of zenuwbanen geraakt. Diepe vleeswonden die hun tijd zullen vragen om te genezen. Het gevecht met de honden spookt door mijn hoofd. Wat als...”

Afgemaakt

Een hondenpsycholoog ging op vraag van de politie een kijkje nemen bij de rottweilers, maar ook hij werd gegrepen door de beesten. De baasjes hebben daarop besloten om de honden te laten inslapen.

Dat de eigenaars schuldig zijn door een ‘foute opvoeding’, wil Joop niet gezegd hebben. “Ik weet niet hoe die mensen met hun honden zijn. Maar ik was altijd al tegen dit soort gevaarlijke honden. Het zijn moordmachines. Ik vind het heel vervelend dat ze gefokt worden en mensen ze mogen hebben.”