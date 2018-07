Het was niet donker, de fietser was goed zichtbaar en hij stond in het midden van de weg. Toch reed een Amerikaanse agent hem aan. “Sorry, ik was nochtans niet aan het sms’en hoor, ik keek gewoon op mijn telefoon”, klonk het excuus. Gelukkig geraakte er niemand gewond, maar de fiets was wel helemaal naar de vaantjes.