Zlatan Ibrahimovic reageert op gefluit zoals enkel hij dat kan: “Eerlijk, dit stadion is te klein voor mij”

Dit weekend stond in de MLS de derby van Los Angeles op het programma tussen LAFC en LA Galaxy. De wedstrijd eindigde op 2-2 en Zlatan Ibrahimovic kreeg met momenten een stevig fluitconcert over zich heen. Maar de Zweedse sterspeler was niet onder de indruk. “Als ik eerlijk ben… Dit stadion is te klein voor mij. Twintigduizend mensen die fluiten, dat is voor mij als een training.”

Bekijk hier de volledige reactie van Zlatan. De bewuste quote over de fluitconcerten begint vanaf 2’48”.

"To be honest, this stadium is too small for me. When 20,000 whistle at you, it's like I'm training." - @Ibra_official pic.twitter.com/C0zuEEU8zI