Levensgevaarlijke internethype waait over uit VS: “Volslagen idioot en strafbaar”

Een nieuwe internethype die kwam overwaaien vanuit de VS levert nu ook in Nederland bizarre taferelen op. De bedoeling van de Shiggy challenge of In My Feelings challenge is dat bestuurders uit een stapvoets rijdende auto springen, een dansje doen en weer in de wagen duiken. Levensgevaarlijk als het ‘lukt’, laat staan als het misloopt. Zoals in het Nederlandse Putten.

Het begon met Instagram-persoonlijkheid Shiggy. De Amerikaan maakte een video, waarin hij uit zijn rijdende auto springt, dans op het nummer In My Feelings van rapper Drake, en vervolgens weer terug in de wagen stapt. Het filmpje ging razendsnel viraal op internet, waarna tal van anderen de ‘uitdaging’ aangingen. In de Verenigde Staten wordt al langer gewaarschuwd voor de hype, want de gevaarlijke toer gaat geregeld mis. Zaterdag dook er een video op van een mislukte Shiggy challenge in Nederland, waarbij er wonder boven wonder enkel schade aan een auto was.

Op de beelden is te zien hoe een jonge automobilist in de omgeving van Putten uit zijn langzaam rijdende auto springt en valt. Vervolgens doet hij nog een poging om terug in de wagen te komen. Dat lukt echter niet. Het voertuig wijkt af van de rijbaan en crasht tegen een boom. Dat gebeurt allemaal terwijl er nog zeker twee achterliggers zijn. De automobilist die direct achter de bestuurderloze wagen rijdt, weet ternauwernood een botsing te voorkomen.

“Volslagen idioot”

“Waanzin! Niet doen!”, luidt het niet mis te verstane oordeel van de Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen op Twitter. “Wat deze jongen doet is volslagen idioot en levensgevaarlijk”, klinkt het bij Ernst Koelman, woordvoerder van het expertisecentrum over verkeer en vervoer van Justitie, die eraan toevoegt dat het ook nog strafbaar is.