In dit land kan je zwemmen in een roze meer

Een zoutwaterlagune in Oekraïne kleurt helemaal roze door de waterplanten in het zoute zeewater. Het is niet alleen mooi, maar het zou ook helende krachten bezitten.

Hoe de zoutwaterlagune ontstaan is, is een raadsel. Volgens de ene legende is er in de jaren 60 een gevechtsvliegtuig neergestort, wat een enorm gat in de grond creëerde. Later werd dat vanzelf gevuld door het water van de nabijgelegen Syvash-meer. Maar volgens een andere legende is het meer een overblijfsel van de oude Lemuriyske Zee.