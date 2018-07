Boost voor Club Brugge: man in vorm Wesley belooft te blijven

Wesley Moraes was met twee goals één van de uitblinkers voor Club Brugge in de ruime 5-2 zege tegen Eupen. Meteen na de wedstrijd deelde hij nieuws waar elke fan van blauw-zwart ongetwijfeld blij mee is: de bonkige Braziliaan beloofde bij de club te blijven. Eerder werd hij herhaaldelijk gelinkt aan het Italiaanse Lazio Roma.