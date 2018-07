Dokter laat zwanger koppel weten dat baby overleden is, maar een week later komt een enorme blunder aan het licht

De Britse Susanne Williams was in blijde verwachting van haar tweede kindje, toen zij en haar man Ben het verschrikkelijke bericht kregen van de dokter dat de vrucht overleden was. Het koppel moest plots een abortus overwegen. Tot uit een volgende scan de gruwelijke blunder aan het licht kwam: de baby was levend en wel.

De 32-jarige Susanna uit Londen was dolgelukkig toen ze ontdekte zwanger te zijn. Maar tegelijkertijd sloeg de angst toe: “Ik had in 2014 al een miskraam gehad toen ik acht weken zwanger was”, zegt ze tegen de Daily Mail. Om er zeker van te zijn dat alles in orde was, wilde ze daarom zo snel mogelijk een echo laten maken. Samen met haar man Mark en hun 2-jarig dochtertje Arabella ging ze naar een privékliniek in Londen toen Susanna acht weken zwanger was.

Daar voerde een dokter eerst een reguliere en vervolgens nog een inwendige scan uit. Toen kwam het hartverscheurende nieuws: “Helaas is jullie kindje is na zes weken gestopt met groeien. Er is geen hartslag.” Susanna had een zogeheten missed miscarriage gehad, een miskraam waarbij het lichaam van de zwangere vrouw niet herkent dat de foetus is overleden, aldus de dokter.

Hartslag

Het koppel was nog niet bekomen van het nieuws, toen ze werden geconfronteerd met de gevolgen van de (vermeende) realiteit: het koppel moest kiezen om de foetus te laten aborteren of wachten op een natuurlijke miskraam.

Een week later ging Susanna naar het ziekenhuis voor een abortus, waar het personeel nog een eigen scan maakte. Toen kwam de gigantische blunder van de privékliniek aan het licht: “Ik heb goed nieuws: dit is jullie baby en dit is de hartslag”, zei de dokter tijdens de echo.

Ben besloot de kliniek te bellen om de enorme fout te melden. “Maar toen ik met de dokter belde, bleef een verontschuldiging uit. In plaats daarvan zei hij: ‘Ik ben blij dat het zo goed heeft uitgepakt voor jullie.’”

Dochtertje

Uiteindelijk werden Ben en Susanna voor de tweede keer ouders van een dochtertje. Het meisje heeft de naam Riley gekregen. “Iedere keer als ik naar haar kijk, moet ik er aan denken hoe we haar bijna hebben laten weghalen”, zegt Susanna. “Ik ben er bang voor dat andere koppels gezonde baby’s hebben laten aborteren nadat ze de verkeerde informatie hebben gekregen.”