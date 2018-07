Woning onbewoonbaar door uitslaande brand

Ruiselede - Een zware brand heeft zaterdagavond een huis in Ruiselede in de as gelegd. Het bewonerskoppel werd opgevangen door buren en kan voorlopig bij zijn dochter terecht.

Het vuur ontstond in een slaapkamer en door een combinatie van droogte en wind grepen de vlammen in geen tijd om zich heen. “Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak. We zijn de woning binnengeraakt langs de achterzijde en kregen het vuur snel onder controle, maar dat maakt de schade er niet minder op”, zegt luitenant Eddy De Cramer van de Ruiseleedse brandweer, die bijstand kreeg van de korpsen uit Aarsele, Tielt en Wingene. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.