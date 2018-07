Man (30) zwemt kanaal over om vrouw (51) uit water te redden

Roeselare - Een oplettende en moedige getuige sprong zaterdagnamiddag zonder aarzelen een vrouw te hulp die met haar wagen in het Kanaal Roeselare-Leie was gereden. De 30-jarige Roeselarenaar slaagde erin de vrouw (51), ook uit Roeselare, levend en wel uit haar auto te bevrijden.

De brandweer haastte zich zaterdag tussen 15.30 uur en 16 uur naar de Kolenkaai. Daar was een auto, een donkere Volkswagen Polo, in het Kanaal Roeselare-Leie beland. Marvin Koll, een toevallige passant die op weg was naar Carrefour Market, aarzelde in afwachting van de hulpdiensten niet om de vrouwelijke bestuurder, de enige inzittende, te redden. “Terwijl omstaanders stonden te roepen dat de vrouw maar beter kon maken dat ze snel uit de auto was, deed ik mijn T-shirt en werkschoenen af om zelf het water in te springen.”

Water gelukkig niet diep

Hoewel het niet echt koud is in de vaart, was de reddingspoging van de Roeselarenaar niet zonder risico. Hij sprong immers van de oever aan de Graankaai, terwijl de auto aan de overkant, op luttele meters van de andere oever, aan de Kolenkaai, in het water stak. “Toch kon ik redelijk vlot naar de auto zwemmen waar de vrouw – die me een verwarde indruk gaf – zich krampachtig aan haar stuur vasthield. Gelukkig is het water hier niet te diep, waardoor de auto ook niet onmiddellijk zonk en ik het slachtoffer naar de oever kon brengen.” Het is niet de eerste heldendaad van Marvin, die ook in het buitenland al eens een drenkeling op het droge hielp.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hield geen noemenswaardige verwondingen aan haar duik over. Er werden geen remsporen aangetroffen en duikers hielpen de takeldienst om de auto uit het water te halen. Het incident in de havenzone had redelijk wat bekijks. Niet alleen op de oever, ook op het water probeerden mensen op pleziervaartuigen zich van de situatie te vergewissen.