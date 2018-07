Trump dreigt Amerikaanse overheid lam te leggen als Democraten hem niet helpen met zijn ‘immigrantenmuur’

Op 23 maart ondertekende Trump de financieringswet, waardoor een derde lamlegging van de overheid sinds het begin van het jaar werd vermeden. Maar tevreden was de president daar niet over. Hij kreeg immers maar 1,6 miljard dollar toegezegd voor zijn grensversterking, terwijl hij 25 miljard had geëist. Het compromis loopt tot 30 september. Op dat moment dreigt alsnog een shutdown.

De president dreigde al eerder met een shutdown over zijn muur. “Ze willen de muur niet”, zei Trump in mei over zijn politieke tegenstanders. “Maar we gaan hem krijgen, ook al moeten we daarvoor het land ‘op slot doen’ voor een tijdje.”

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!