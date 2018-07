Berouwvolle dief contacteert zelf eigenaar dure koersfiets

Brugge - Een berouwvolle dief heeft afgelopen weekend zelf contact opgenomen met zijn slachtoffer. Hij stuurde hem een berichtje en zei dat hij spijt had. “Maar de fiets zelf is ondertussen wel alweer gestolen”, klonk het.

De dure koersfiets van Jens Coppens (28) stond zaterdagochtend tegen de Bar'n, de zaak in de Sint-Amandsstraat in het Brugse centrum waar hij werkt. Een jongeman passeerde er en liet zijn oog vallen op de fiets vallen. Hij keerde op zijn stappen terug, sprong erop en reed weg zonder achterom te kijken. Wat de jongeman echter niet wist, was dat de bewakingscamera's alles haarfijn geregistreerd hadden.

En Jens rekende op de kracht van sociale media. Hij plaatste de beelden op Facebook en liet het internet haar werk doen. Zijn bericht werd maar liefst 5.000 keer gedeeld. Genoeg om de dief tot inkeer te brengen. “Ik kreeg plots een berichtje van hem. Niet anoniem, maar met naam en toenaam”, zegt Jens. “We hebben eigenlijk een goeie babbel gehad. Over morele waarden en impulsiviteit. Hij zei dat hij een dwaze beslissing had genomen en dat hij er spijt van had. Ik moet toegeven: het siert hem dat hij zelf contact met me opnam.”

Maar zijn fiets had Jens daarmee nog niet terug. Want volgens de dief werd die bij hem zowaar een tweede keer gestolen. Tot Jens een berichtje kreeg van een tweede onbekende. Die beweerde dat hij de fiets had gevonden in de buurt van het gerechtsgebouw. “Toen hij mijn bericht op sociale media zag, besefte hij dat die van mij was. Hij bracht die terug naar de politie”, zegt Jens. En daar mocht de jongeman zijn geliefde tweewieler gisteren terug gaan ophalen. Eind goed, al goed. “En iedereen heeft hier hopelijk iets uit geleerd”, zegt Jens met een lach.