Vakbond start reeks acties “tot de (rechtse) regering tot bezinning komt en haar dwaze maatregelen intrekt”

Brussel - Maandag vanaf 07.00 uur start de socialistische vakbond ACOD met wat ze noemt “een eerste verwittigingsstaking” op de sluis van Menen. “Dit is het startschot van een hele reeks acties en stakingen die zich niet alleen zal beperken tot bruggen en sluizen en waarbij we garanderen dat de strijd zal worden opgevoerd en dit tot de (rechtse) regering tot bezinning komt en haar dwaze maatregelen intrekt”, klinkt het zondag.

Op 5 juli diende de ACOD een actieaanzegging in tegen de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaamse overheidspersoneel. Het gaat vooral over besparingsmaatregelen die volgens de vakbond “alle personeelsleden in het loonzakje zullen treffen”. Zo zullen statutaire personeelsleden na 30 ziektedagen op 65 procent van hun loon vallen waar dit nu 100 procent is. Dit zal ook alweer een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben.

Ook zullen voor ieder personeelslid de premies wegvallen na 30 kalenderdagen, waar dit vroeger 35 werkdagen bedroeg. Er is een uitbreiding van mogelijkheden om contractueel te werven, de statutarisatie staat onder druk en tot slot vervalt de beroepsmogelijkheid bij negatieve stage.

Lammetjes naar de slachtbank

“De ACOD heeft beslist om niet te wachten om over te gaan tot acties om ons als lammetjes naar de slachtbank van 24 september te laten voeren”, stelt de vakbond in het persbericht. “Er werd de laatste 8 jaar reeds zwaar ingehakt op het personeelsbestand (-10 procent), iedereen moet langer werken en daar bovenop voor een lager pensioen. Het is genoeg geweest.”