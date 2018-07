Zware brand bij recyclagebedrijf: rookpluim kilometers ver te zien

Houthalen-Helchteren - Er is zaterdagavond een zware brand uitgebroken bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren. Daardoor is een enorme rookpluim ontstaan die kilometers ver te zien is. Door de felle wind is er een kans dat de brand overslaat op een naar een ander bedrijf.

De brand brak rond 18.30 uur uit bij het bedrijf Bongaerts op Europark in Helchteren, waar papier en karton wordt gerecycleerd. De loods waar het papier ligt, staat in lichterlaaie. Daardoor is een enorme rookpluim ontstaan die kilometers ver te zien is.

De brandweer is massaal uitgerukt. Eenheden van de korpsen van Oost-Limburg, Hasselt, Maasmechelen en Lommel zijn of komen ter plaatse, zegt burgemeester Alain Yzermans. De bluswerkzaamheden zijn in volle gang. Er is een kans dat de brand overslaat naar een ander bedrijf door de stevige wind, waarschuwt Yzermans.

Het bedrijventerrein is volledig afgesloten. De burgemeester roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden en de omgeving te mijden.