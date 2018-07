Jong koppel krijgt slecht nieuws op vakantie: “Moeilijk genieten als je plots geen huis meer hebt”

Bavikhove / Harelbeke -

Een vakantie in mineur. Dat is het voor Joyce Holvoet en Jan Theunissen geworden. Het jonge koppel was vrijdagmorgen amper zes uur op hun vakantiebestemming, toen ze het slechte nieuws kregen dat hun huis in Harelbeke onbewoonbaar is. “Onze eerste bezorgdheid waren onze dieren.”