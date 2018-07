Uitgever New York Times noemt discours Trump over pers “gevaarlijk en schadelijk”

De uitgever van de krant New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, heeft president Donald Trump persoonlijk gevraagd op te houden met zijn aanvallen tegen de journalistiek, omdat die volgens hem “gevaarlijk en schadelijk” zijn voor het land. Dat meldt Sulzberger in een mededeling.

Een delegatie van de krant sprak op 20 juli met Trump, zo meldt de krant. Volgens Sulzberger was afgesproken om het gesprek “off the record” te houden. “Dat is in het verleden ook de praktijk geweest.” Zondag verstuurde Trump echter een tweet over de meeting, die volgens de president onder meer over “de grote hoeveelheden Fake News van de media” ging.

“Met zijn tweet heeft hij de meeting ‘on the record’ gezet”, meent Sulzberger. “De hoofdreden waarom ik de ontmoeting heb aanvaard, was om mijn bezorgdheid over de erg problematische anti-pers retoriek van de president aan te kaarten. Ik heb de president op de man af gezegd, dat ik vind dat zijn taal niet enkel verdeeldheid zaait, maar ook steeds gevaarlijker wordt.”

Sulzberger drukt in het bijzonder zijn bezorgdheid uit over het label “vijanden van het volk” dat Trump op journalisten kleeft. “Ik heb gewaarschuwd dat die opzwepende taal bijdraagt aan een toename van bedreigingen tegen journalisten en dat dit zal leiden tot geweld.”