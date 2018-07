Maserati slaat meermaals over de kop op snelweg en eindigt in sloot

Wevelgem - Op de snelweg E403 richting Doornik is zondag een Maserati meermaals over de kop gegaan en geëindigd in een sloot. De wagen was zwaar beschadigd, maar de twee inzittenden kwamen er wonderwel goed vanaf.

Net voor de verkeerswisselaar in Moorsele liep het serieus mis met de Maserati. De wagen ging rechts de snelweg af, sloeg verschillende keren overkop en kwam uiteindelijk op zijn dak in een diepe sloot terecht. Een ooggetuige die op wandel was in een naburige wei, zag het ongeval gebeuren en verwittigde de hulpdiensten.

Twee ziekenwagens, een MUG-team en de brandweer snelden ter plaatse en bevrijdden de inzittenden uit het voertuig. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar zat van kop tot teen onder de modder, terwijl de vrouw verwondingen opliep aan arm en schouder. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar.