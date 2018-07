De schrikbarende kracht van de Griekse bosbranden: man wil kat redden, maar vuur is binnen enkele seconden bij hem

In een video die rondgaat op internet is de schrikbarende kracht van de bosbranden die Griekenland in zijn greep houdt te zien. De beelden tonen een man die zijn kat wil redden van het inferno, maar de vlammenzee is binnen enkele seconden bij zijn woning.

De beelden zijn gemaakt door de man zelf. Te zien is hoe het vuur woedt in het bos rond zijn woning. Volgens lokale media ging de eigenaar van het huis naar buiten om zijn kat te redden, maar door de sterke wind is de vlammenzee binnen enkele momenten bij hem.

Vonken vliegen om hem heen, waarna de man door de hitte zijn telefoon laat vallen. Wonder boven wonder kan de man het voorval navertellen. Het vuur passeerde precies lang de muur waarachter hij zich schuilhield. Ook zijn kat overleefde de brand.

De brand had amper drie minuten nodig om de hele wijk in Mati in as te leggen.