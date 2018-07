Eduard (66) verliest zijn chalet én papegaai in brand: “Maar ik blijf hier en zal alles heropbouwen”

Berlare - De chalet van een 66-jarige man op het Kievitenpad brandde volledig uit. Zijn papegaai overleefde de vlammenzee niet. Vermoedelijk voltrok de ramp zich na een kortsluiting aan de diepvriezer.

Een zomerse zaterdag in een rustige straat dicht bij het Donkmeer liep helemaal anders af dan verwacht. Het was een schok voor Eduard Dieudonné toen die na een cafébezoekje zag dat er van zijn woonst niets meer overbleef. Een buurtbewoner had de brand opgemerkt en de hulpdiensten gebeld. Hij ging ook zijn buurman halen.

“Je kunt je niet voorstellen wat er door mij heen ging toen ik arriveerde”, vertelt Eduard Dieudonné. “Ik ben alles kwijt. Dit huisje was alles wat ik had. In de voortent stond een diepvriezer. Ik denk dat daar kortsluiting is ontstaan en dat de brand daardoor is begonnen.” Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse, op vraag van de politie.

“Van in 1993 woon ik hier, het is een klein huisje maar ik woon er graag. Het is moeilijk te vatten wat er is gebeurd. Ik had twee huisdieren. Mijn papegaai Coco is in de brand gebleven. Mijn kat zal uit een raam hebben kunnen springen. Hopelijk komt ze snel terug.”

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het houten gebouw volledig vernield werd door de brand. In korte tijd hielden de vlammen lelijk huis. Door de inzet van meerdere wagens kreeg de brandweer het vuur wel vlot onder controle.

Eduard wil ondanks het feit dat hij nu geen dak meer boven het hoofd heeft op het Kievitenpad, kort bij het Donkmeer en de campings blijven. “Ik ben 66 jaar, waar moet ik anders naartoe?”, gaat hij verder. “Desnoods slaap ik hier in een tent, maar ik blijf en zal alles heropbouwen. Ik heb een brandverzekering en zal hopelijk ook op die manier geholpen worden.”

Heel wat buurtbewoners kwamen kijken naar de brand en lieten het slachtoffer al weten hem te zullen helpen. Van het huisje en de inboedel bleef nagenoeg niets meer over.