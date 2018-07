Politie neemt barbecue in beslag vanwege droogte: “We kunnen niet tolereren dat er vuur gemaakt wordt”

Willebroek - De politie van Willebroek heeft zondagvoormiddag een barbecuetoestel in beslag genomen in een lokaal bosgebied. Een aantal personen hield er een barbecue, maar door de droogte van de afgelopen tijd geldt er een vuurverbod.

Naar aanleiding van een melding troffen gingen agenten een kijkje nemen in het bos. Zij troffen een aantal personen aan die bezig waren met een barbecue. De politie maande hen aan het vuur direct te doven. Bij een latere controle bleek dat het barbecuetoestel was achtergelaten. De politie heeft het in beslag genomen.

Sinds begin juli geldt er een verbod voor kampvuren in de gehele provincie Antwerpen en ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Het verbod werd uitgevaardigd door de droogte van de afgelopen weken.

Grote voorzichtigheid blijft geboden

“Ondanks de plaatselijke regenbuien van de afgelopen dagen, met een beperkte hoeveelheid neerslag, blijven ondergrond, struiken en bomen kurkdroog. Het politiebesluit van de gouverneur blijft dan ook ongewijzigd van kracht en dient in het kader van de algemene veiligheid strikt nageleefd te worden”, schrijft hoofdinspecteur Dirk Van de Sande in een persbericht.

Burgemeester Eddy Bevers van Willebroek voegt daaraan toe: “In de huidige weersomstandigheden blijft een grote voorzichtigheid én alertheid geboden. Het politiebesluit van de gouverneur laat niets aan duidelijkheid over en geeft geen ruimte voor interpretatie. We kunnen het niet tolereren dat er vuur gemaakt wordt. Veiligheid blijft altijd een prioriteit en de politie zal dan ook daadkrachtig optreden.”