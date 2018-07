Populaire rapper (28) plots overleden

Maasmechelen - De populaire rapper Aziz Özel (28) uit Maasmechelen is zaterdagmiddag plots overleden. De hulpdiensten werden opgeroepen naar zijn huis in Eisden-Tuinwijk, maar ze konden de jonge vader niet meer redden. Uit de eerste vaststellingen blijkt een natuurlijke dood, waarschijnlijk het gevolg van hartfalen.

