Vier fietstoeristen doodgereden in Tadzjikistan: daders zouden eerst vuur geopend hebben

In het zuiden van Tadzjikistan zijn vier buitenlandse toeristen omgekomen nadat ze op de fiets door een auto werden aangereden. Drie andere toeristen raakten gewond. Lokale media melden dat het om een bewuste aanrijding gaat.

“Drie buitenlanders stierven ter plekke en een andere is in het ziekenhuis gestorven”, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De groep toeristen bestond uit twee Amerikanen, twee Nederlanders en drie anderen van wie de nationaliteit niet werd vrijgegeven. De Amerikaanse ambassade bevestigde later op de dag dat twee doden de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Overheidsofficials in het land hebben bevestigd dat een ander dodelijk slachtoffer Nederlands is. Ze houden er rekening mee dat ook de laatste dode de Nederlandse nationaliteit heeft.

Getuigen bij een van de slachtoffers.

Aanslag?

Volgens de lokale nieuwssite Akhbor.com was er kwaad opzet in het spel en zou het mogelijk gaan om een aanslag, meldt De Telegraaf. De inzittenden van de auto zouden na de aanrijding zijn uitgestapt en met messen op de toeristen hebben ingestoken. Ook zouden er mogelijk schoten zijn gelost.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tadzjikistan verklaarde zondagavond dat na het ongeval een persoon werd opgepakt en dat twee anderen werden gedood toen ze zich verzetten bij de arrestatie.

De slachtoffers maakten deel uit van een grotere groep die per fiets het land verkenden. Het incident vond plaats in een afgelegen gebied nabij Danghara, zo’n 150 kilometer ten zuiden van hoofdstad Dushanbe. Tadzjikistan is een populaire bestemming onder westerse fietsers.