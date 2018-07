Jambon (N-VA) krijgt probleem niet opgelost: 3.700 agenten te weinig. “Als dit nog lang duurt, kunnen we ons werk niet meer doen”

Meer dan 3.700. agenten zijn er nog altijd te kort bij de federale en lokale politie. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) krijgt het probleem maar niet opgelost. De politiescholen zitten vol, maar het gaat allemaal te traag, zeggen ­Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en politievakbonden NSPV en VSOA.

“Als dit nog lang duurt, kan de federale politie gewoon niet meer goed werken. We zitten op een kritisch punt.” Frederic Fortunato van politievakbond NSPV is duidelijk. Het tekort aan agenten raakt nu al een hele tijd maar niet opgelost en dat heeft zo zijn gevolgen op het terrein. De wegpolitie, de ordehandhavers, de diensten die geldtransporten bewaken: het werk wordt voor hen altijd maar moeilijker. “Sommige agenten hebben honderden overuren of kunnen geen verlof meer opnemen. Er zijn bij alle diensten grote tekorten. Er wordt dan vaak beslist om dan maar minder patrouilles en acties te doen”, zegt ook Vincent Houssin van VSOA Politie.

Uit cijfers die Sabien-Lahaye Battheu opvroeg bij Jan Jambon blijkt dat zowel de federale als de lokale politie met tekorten kampen. Ten opzichte van het wettelijk kader heeft de federale poot 1.610 agenten te kort (op 13.500), bij de lokale zijn er dat zelfs 2.097 (op 31.281). Eén op de vijf politiezones heeft meer personeel dan voorzien, maar driekwart heeft er te weinig. Vooral de grote steden zitten met een probleem. Alleen Antwerpen vormt daar een uitzondering op. Maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste dan ook zelf en op eigen kosten agenten aan te werven en op te leiden. Niet iedereen heeft daar de middelen voor, maar toch zoekt minister Jambon met een aantal steden naar een tussenoplossing.

Niet realistisch

Dat Jambon inspanningen levert en er ook niet echt een gebrek aan middelen is, geven velen ook toe. Zeker na de aanslagen van 22 maart kreeg de politie extra geld. Alleen gaat de rekrutering te traag. Meer dan 1.400 agenten per jaar kunnen er niet uit de politiescholen komen, terwijl er elk jaar 1.700 agenten het korps verlaten. “Wij werven tegen een ijltempo aan, maar de scholen zitten vol en de nodige middelen zijn er”, luidt het op het kabinet-Jambon. Daar wordt er ook op gewezen dat het wettelijk personeelskader gewoon niet realistisch is. “Dat is de ideale wereld, maar gewoon niet realistisch.”

De vakbonden zijn het daar uiteraard niet mee eens. Het is het kader dat afgesproken werd bij de politiehervorming, benadrukt Houssin. Hij wil ook dat de rekrutering wordt aangepakt en versneld.

Sabien Lahaye-Battheu vindt ook dat Jambon meer dan een tandje moet bijsteken voor zijn kerntakenplan. Dat moet taken die niet noodzakelijk door agenten moeten worden uitgevoerd aan anderen overlaten. Het gaat bijvoorbeeld om het bewaken van kerncentrales of het vervoer van gevangenen. Maar de bewakingsdienst met 1.600 mensen raakt maar niet van de grond, zeggen Fortunato en de Open VLD’ster. “En als we het ziekteverzuim kunnen terugbrengen tot normale proporties, boeken we ook al een grote winst”, dixit Lahaye-Battheu.