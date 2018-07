Vlaamse topeconoom moet vrouw monsterboete betalen omdat hij wraak nam op haar

De Vlaamse topeconoom Geert Bekaert is in Manhattan veroordeeld tot het ­betalen van een gigantische schadevergoeding nadat een onderzoekster hem had beschuldigd van seksuele intimidatie. De prof en zijn universiteit moeten de vrouw 1,25 miljoen dollar (meer dan 1 miljoen euro) betalen. Nochtans werd hij vrijgesproken voor het vermeende grensoverschrijdend gedrag, maar de ­jury verwijt hem dat hij na de beschuldigingen wraak nam op de vrouw.