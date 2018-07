Lanaken / Kortessem - Een 79-jarige vrouw is zondagvoormiddag 15 meter naar benden getuimeld langs de steile kanaaltalud in Smeermaas. Ze kwam vlak naast de Zuid-Willemsvaart op de pas aangelegde kiezelberm terecht. Het duurde uren voor ze werd gered.

De 79-jarige E.T. was gistervoormiddag naar de rand van de Kanaaldijk gewandeld om brood in het kanaal te gooien voor de vissen. “Ze moet haar evenwicht hebben verloren, waarop ze naar beneden is ...