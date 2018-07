Sneller gered omdat brandweer uw auto kent: “Enorme tijdswinst”

Brandweerkorpsen in ons land testen een draagbaar computersysteem uit waarmee ze via de nummerplaat van een verongelukte wagen meteen zien hoe ze slachtoffers sneller én veiliger kunnen bevrijden. “Airbags en ­autobatterijen zijn immers levensgevaarlijk.” Minister van ­Binnenlandse Zaken Jambon gaat alle korpsen stimuleren deze werkwijze toe te passen.

Concreet gaat het om een tabletcomputer die standaard in brandweerwagens zal liggen. “Op de plaats van het ongeval geven we de nummerplaat in van de wagen waarin bijvoorbeeld personen gekneld zitten”, klinkt het bij de brandweer van Antwerpen, die het systeem op een groot deel van haar voertuigen gaat installeren. “Meteen krijgen we dan de juiste technische plannen of het grondplan te zien van dat betrokken voertuig, en weten we hoe we de wagen kunnen openknippen, zonder het risico te lopen dat bijvoorbeeld airbags ontploffen, met alle risico’s voor zowel de geklemde inzittenden als voor onze brandweerlui.”

De brandweer wijst daarnaast op de “énorme tijdswinst” die met het systeem wordt geboekt. “Nu moet een collega de airbags in een voertuig eerst handmatig lokaliseren vóór we met de redding kunnen beginnen, waardoor kostbare tijd verloren gaat.”

Tot dusver trokken ze zich uit de slag met de papieren reddingshandleidingen van de autofabrikanten. “Maar dan is het eerst zoeken naar de juiste handleiding, want zelfs tussen wagens van hetzelfde type zijn er soms grote verschillen, afhankelijk bijvoorbeeld van het bouwjaar”, zegt luitenant Bart Noyens van de Antwerpse brandweerzone Rand, waar het draagbare computersysteem ook in gebruik wordt genomen. “Bovendien zijn zulke papieren handleidingen niet altijd even overzichtelijk.”

Elektrische wagens

Noyens beklemtoont ook dat de vele veiligheidssystemen auto’s zo complex hebben gemaakt dat het zonder die plannen zeer moeilijk is geworden slachtoffers veilig en snel te bevrijden. “Denk bijvoorbeeld aan extra verstevigingen die een nog grotere hindernis worden als je op de verkeerde plaats een auto zou openknippen.”

En dan zijn er nog de elektrische wagens, of auto’s op CNG of LNG (aardgas), met gevaar voor brand of zelfs elektrocutie van slachtoffers of hulpverleners.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) juicht de nieuwe, innovatieve manier van werken toe. “Dit maakt het brandweerwerk veiliger voor zowel hulpverleners als slachtoffers”, zegt zijn woordvoerder. Jambon gaat de brandweerzones in heel het land stimuleren om op een gelijkaardige wijze aan de slag te gaan.