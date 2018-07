COLUMN. “Wie wil er in godsnaam vrijwillig naar ‘Seks Tape’ kijken?”

U had het vrijdag warm? Ach, de échte hittegolf moet nog komen. Althans, dat belooft Vijf, dat dit najaar ‘Seks Tape’ uitzendt: een programma waarin Goedele Liekens het seksleven van diverse koppels fileert. In elke aflevering ontvangt zij stelletjes die hun bedactiviteiten hebben gefilmd en geeft zij hen instructies.

Ik herinner me nog dat Vijf op zoek ging naar kandidaten voor deze show. Toen vroeg ik me af of ze die zouden vinden. En wat voor lieden het dan zouden zijn. Mensen met een exhibitionistisch trekje, die ...