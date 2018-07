Belgisch meisje (4) maakt dodelijke val tijdens vakantie in Mexico

Brussel - Een meisje van 4 jaar uit het Brusselse heeft in de Mexicaanse badplaats Cancun een dodelijke val gemaakt van een balkon op de vierde verdieping.

Sofia L. verbleef samen met haar mama en haar broers in een appart­hotel in het vakantieoord. Vrijdagochtend smeerde de moeder, een hoge ambtenaar van het directoraat-generaal voor het milieu bij de Europese Commissie, haar kinderen in met zonnecrème, omdat ze samen een wandeling zouden maken. Plots riep een van haar zoontjes: “Mama, Sofia is van het balkon gevallen.”

De vrouw snelde naar beneden en verwittigde ondertussen de hulpdiensten, maar bij aankomst in het Galenia-ziekenhuis van Cancun konden de artsen nog slechts het overlijden van het meisje vaststellen. Volgens de politie gaat het om een spijtig ongeval.