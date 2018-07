Bijzonder brutale inbrekers teisteren rustig dorp: “Eén slachtoffer is een tand kwijt, iemand anders liep een schedelbreuk op”

Maarkedal - Het rustige en landelijke Maarkedal in Oost-Vlaanderen wordt opgeschrikt door een inbrekersbende. Op twee weken werden er zeven inbraken gesignaleerd. Twee mensen werden ernstig mishandeld en moesten naar het ziekenhuis.

De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) deed gisteren een opmerkelijke oproep op sociale media. “Op twee weken tijd vier inbraken waarvan twee met (zwaar) geweld. Politie en parket volgen zaak op de voet. We vragen iedereen extra waakzaam te zijn en verdachte situaties meteen te melden op het nummer 101”, stond er te lezen.

Schedelbreuk en tanden kwijt

Volgens onze info zijn de cijfers erger. Er vonden maar liefst zeven inbraken plaats de jongste 10 dagen. Bij twee er van werd zwaar geweld gebruikt. Een iemand liep een schedelbreuk op, ook een andere persoon kreeg klop en is een tand kwijt. Men hoopt een andere tand te kunnen redden. “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag moest ik naar het toilet” zegt een man die anoniem wenst te blijven. “Dat was rond 3 uur. Het raam stond open omdat het zo warm was. Ik lag nog maar terug in bed toen ik iemand zag staan. Onze zoon dacht ik, maar vlakbij stond er nog een andere man. Ik heb geroepen, maar kreeg onmiddellijk een slag. Ze hebben me hardhandig vastgepakt, aan de haren door het huis gesleurd.”

Telefoon uit muur getrokken

“Ze moesten geld hebben, gsm's, tablets en juwelen. Ik heb zelfs mijn ringen moeten uit doen. Mijn vrouw lag ook in bed, ook zij moest haar juwelen afgeven. Een derde inbreker haalde ondertussen alle kasten overhoop. Alles samen heeft het een kwartier geduurd. Om te verhinderen dat ik alarm zou slaan, wilden ze ons opsluiten in de slaapkamer, toen dat niet lukte hebben ze de vaste telefoon uit de muur getrokken. Bij het verlaten van onze woning wensten ze ons mooie dromen. Ik moet de politie wel een pluim geven, ze waren hier snel. Er was vlakbij nog een andere inbraak. Het labo kwam ter plekke, ook slachtofferhulp. Ik wil die mensen zeker bedanken. En we gaan ons niet laten doen.”

Bij de politie wilde zondagavond niemand iets kwijt om het lopende onderzoek niet te schaden.