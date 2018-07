Heb ik hier ergens een feestje gemist? Absoluut, als u niet een van de twee voorbije weekends in Boom doorbracht. Uitgeweken Zandhovenaar Axel trakteerde zichzelf als een van de weinige festivalgangers op een dubbele portie Tomorrowland.

Twee weekends Tomorrowland, en dus tweemaal uit de bol in Boom. In theorie kan dat, in praktijk kochten slechts een dikke dertig festivalgangers zo’n dubbelticket. Axel uit Zandhoven twijfelde geen seconde ...