Invloedrijke miljardair ruziet met Trump

De Amerikaanse miljardair Charles Koch, een ultraconservatieve en invloedrijke sponsor van de Republikeinse partij, ligt overhoop met de Amerikaanse president Donald Trump. De rijke industrieel is het niet eens met het economische beleid van de Amerikaanse regering, meldt het Amerikaanse NBC News.

Om zijn mening kracht bij te zetten heeft Koch miljoenen dollars uitgegeven aan de campagne ‘Trade not aid’ (Handel geen hulp). Dat gebeurt met reclamespots en paginagrote advertenties in kranten. Het politieke netwerk dat wordt gefinancierd door Koch waarschuwt in die campagne dat “de invoertarieven voor een recessie in de VS zullen zorgen”.

Charles Koch. Foto: MCT via Getty Images

De campagne ageert ook tegen de 12 miljard dollar die Trump afgelopen week heeft toegezegd aan Amerikaanse boeren om ze te compenseren voor hun inkomstenverlies als gevolg van de handelstarieven.

Charles Koch en zijn eveneens steenrijke broer David hebben in het verleden meermaals aangegeven een hekel te hebben aan Donald Trump. Ze hebben hem in de verkiezingscampagne van 2016 niet financieel gesteund ondanks hun nog grotere afkeer van Hillary Clinton en alles wat Democratisch is.

De invloedrijke broers proberen via hun politieke netwerk te lobbyen voor politieke besluiten die hun bedrijven ten goede komen. Ze gaven het afgelopen decennium honderden miljoenen dollars uit aan politieke campagnes voor met name conservatieve Republikeinse politici. Ook gaf het duo kapitalen uit om te lobbyen voor de grote belastingverlagingen die door de regering-Trump in 2017 werden ingesteld.

De broers hebben samen een geschat vermogen van 103 miljard dollar (88 miljard euro).