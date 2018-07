Dodentol van bosbranden Athene opgelopen tot 91, nog 25 vermisten

De dodentol na de zware bosbranden in de omgeving van Athene is opgelopen tot 91. Nog eens 25 andere mensen worden nog steeds vermist. Verschillende van de lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, zei een woordvoerster van de brandweer zondag op de Griekse televisie.

Foto: AP

De identificatie van de lichamen kan nog enkele dagen duren. De brand brak vorige week maandag uit in de omgeving van het havendorp Rafina, ten oosten van Athene. Ongeveer de helft van de huizen in het naburige Mati zijn verwoest of zwaar beschadigd.

Een van de slachtoffers is een 63-jarige Belg, die in een hotel verbleef met een dertigtal andere landgenoten en zijn zoon. De andere vakantiegangers konden geëvacueerd worden, maar de man overleefde het niet.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van de bosbranden. Mogelijk zijn die aangestoken door vandalen, maar bevestiging voor dat gerucht is er niet.