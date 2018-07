Duitse hogesnelheidstrein ontruimd na ontdekking petrischaal

Hulpverleners hebben zondag een hogesnelheidstrein in het zuiden van Duitsland moeten ontruimen nadat een passagier een petrischaaltje had ontdekt, een kweekschaal voor micro-organismen. Het schaaltje bevatte een onbekende substantie, zegt de politie.

De trein, die op weg was van Wuerzburg naar Frankfurt, werd ontruimd in het station van de stad Aschaffenburg nadat een passagier de brandweer op de hoogte had gebracht, zegt een woordvoerder van de federale politie. Het petrischaaltje werd meegenomen volgens een strikte veiligheidsprocedure.

Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. De lucht in de trein werd onderzocht en daaruit bleken geen onregelmatigheden. De wagon waar het petrischaaltje in werd gevonden, werd losgekoppeld en de trein zette zijn weg verder met een vertraging van twee uur.

Een laboratorium zal het schaaltje nu onderzoeken. De autoriteiten vermoeden niet dat de substantie giftig was.