Witsel blijft in België voor Dortmund, Chinese club speelt het hard

Slim gespeeld van Axel Witsel (29). In anderhalf jaar tijd verdiende hij bij het Chinese ­Tianjin Quanjian 21 miljoen euro, maar na zijn goede WK lijkt de ­Rode Duivel toch nog op weg naar een topcompetitie: de Bundes­liga. Borussia Dortmund wil hem al medisch testen, maar zijn Chinese club betwist nog zijn afkoop­clausule van 20 miljoen euro. De speler blijft voorlopig in België, ­hopend op een deal.

Toen Axel Witsel in januari 2017 Zenit Sint-Petersburg ruilde voor het Chinese ­Tianjin Quanjian, vreesde ­iedereen voor zijn voetbaltoekomst. Het lage niveau in China zou hem parten spelen en hem zelfs zijn plaats bij de Rode Duivels kosten.

Ja, Witsel verdiende bij ­Tianjian wel 14 miljoen euro per jaar, maar hij bleef er ook scherp trainen, speelde de Aziatische Champions League en werkte een sterk WK in Rusland af. Daar gaf hij al aan dat een terugkeer naar Europa zeker een optie was en in zijn Chinese contract staat blijkbaar een clausule dat hij weg kan voor 20 miljoen euro.

PSG en Dortmund hadden dat snel begrepen, maar in Parijs was de middenvelder niet het hoofdtarget. Zij willen in de eerste plaats Kanté van Chelsea en na wat bedenktijd kiest Witsel nu voor Dortmund. De Duitsers willen hem zo snel mogelijk medisch testen.

Natuurlijk kan de ex-speler van Standard zijn Chinese jaarloon van 14 miljoen niet behouden, maar de Borussen willen de middenvelder toch jaarlijks verblijden met zo’n 10 à 12 miljoen euro bruto. Enige hinderpaal is dat Tianjian nog de afkoopclausule in zijn contract betwist en hem niet zomaar wil laten gaan.

Maar na zes titels van ­Bayern op rij wil Dortmund die hegemonie doorbreken met ervaren ­pionnen. Duitse analisten zijn na vijf jaar in Rusland en anderhalf jaar in China sceptisch of Witsel ­wekelijks het hoge niveau van de Bundesliga zal aankunnen, maar zijn toekomstige werkgever denkt dat hij fysieke power en leiderschap op het middenveld zal brengen. De Borussen beschikken weliswaar over veel centrale middenvelders, maar ze zijn vrijwel allemaal offensief ingesteld. Alleen Julian Weigl heeft een controlerende rol, maar hij sukkelt met de adductoren en is nog maar 22. Andere middenvelders als Nuri Sahin en ­Sebastian ­Rode mogen weg.

Dichter bij huis

Voor onze Gouden Schoen van 2009 zou Dortmund ook een beetje een terugkeer naar huis betekenen. Luik ligt maar op enkele uren rijden en na omzwervingen in Portugal (bij Benfica), in Rusland en in China wil hij zijn vrouw ­Rafaela en dochtertjes Maï-Li (3) en Evy (1) een meer vertrouwde omgeving bieden. Het gezin is momenteel terug in België en wacht nog minstens een week om naar China terug te reizen. Hopend dat de deal tegen dan rond is.

Chadli naar Turkije?

Nacer Chadli (28) is op dit moment in contact met enkele clubs uit Turkije. De Rode Duivel was één van de smaakmakers op het afgelopen WK en is op zoek naar een oplossing voor volgend seizoen. Zijn club West Brom degradeerde immers naar de Engelse tweede klasse. Naar verluidt zou Chadli niet afkerig staan tegenover een avontuur in Turkije. In Birmingham valt te horen dat Besiktas contact heeft opgenomen om hem over te nemen op huurbasis. Maar ook enkele andere Turkse topclubs zouden via tussenpersonen hun interesse hebben laten blijken. Chadli’s contract bij Westham loopt nog tot 2020.