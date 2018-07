Lepoint hard voor Kortrijk-bestuur: “Ik heb nooit eerder zo’n bizarre voorbereiding meegemaakt”

Christophe Lepoint was scherp na de teleurstellende prestatie van Kortrijk tegen Anderlecht (1-4): “Een tekort aan spelers, oefenmatchen die daardoor moesten worden afgelast... Ik heb nooit eerder zo’n bizarre voorbereiding meegemaakt. Het zorgde ook voor spanningen onder de spelers. Ik probeer begrip op te brengen voor het werk van het bestuur, maar dan is het wel logisch dat we vandaag op alle fronten tekortschoten.”

Coach Glen De Boeck wikte zijn woorden meer: “Ik wil eerst wijzen op het verschil in kwaliteit tussen beide ploegen. Er is niet alleen het duo Dimata-Santini, als je zag wie bij Anderlecht nog op de bank en in de tribune zat…” Maar uiteindelijk moest ook de coach wijzen op de moeilijke voorbereiding. “Anderlecht kon met 30 tot 32 man aantreden, wij waren soms maar met 13 of 14 spelers. Dat wordt echt onderschat, wij waren fysiek gewoon niet klaar. Zeker jongens als Kagelmacher en Lepoint niet, die elke oefenmatch 90 minuten moesten spelen, waardoor ze in de week dan weer moesten worden gespaard. We zijn gewoon op onze limieten gebotst.”

Met de komst van ­Hines-Ike – “Meteen onze beste verdediger, dat zegt veel”, volgens De Boeck – en de ingevallen Golubovic – “Die heeft nog een paar weken nodig” – lijkt het ergste leed wel geleden. Het zal nodig zijn, want met verplaatsingen naar Antwerp en Club Brugge voor de boeg, riskeert Kortrijk een ellendige start. Dat beseft De Boeck: “We moeten nu heel gericht, maar zo snel mogelijk de conditionele achterstand goedmaken. Er is nog véél werk.”