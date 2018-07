Marc Coucke: “Spelers van 10 miljoen? Neen, liever eigen jeugd”

Op de fandag werd Marc Coucke (52) gisteren toegezongen door duizenden RSCA-supporters. Hoe kon het anders, één dag na de riante 1-4 op Kortrijk? Anderlecht maakte indruk met een erg jonge ploeg en de nieuwe voorzitter heeft nu al veel vertrouwen in de toekomst. “Het is verdomd leuk om die eerste wedstrijd zo te winnen.”

Op de fandag maakte Marc Coucke een wandeling rond het stadion. Zo’n 500 keer moest de voorzitter stoppen voor een selfie, maar hij genoot. “Alle fans zeggen me: Het voetbal dat we zagen op Kortrijk, dat is het voetbal waarvan we houden. Wel, dat is ook het voetbal dat ik graag zie.”

Na de 1-4 op Kortrijk lijkt Anderlecht plots dé titelfavoriet.

“Ohla. Het is de eerste match. Je moet dat relativeren, maar het is verdomd leuk om die eerste wedstrijd zo te winnen. We kiezen volop voor de jeugd. Als we na tien speeldagen pas tiende staan, zullen jullie de eersten zijn om te schrijven over de naïviteit van Coucke en Devroe en bla bla bla...Maar onze ploeg van gemiddeld 23 jaar bewees op Kortrijk zijn potentieel. Al weet ik ook dat zo’n jong team nog een terugval zal kennen. Daar moet je niet aan twijfelen.”

Kan u met zo’n jong team kam­pioen worden?

“Dat is dé uitdaging. Op onze schouders tsjilpen twee vogeltjes. Het ene zingt in youth we trust. Het andere bekt dat we elke week moeten winnen. We willen doen wat Ajax doet – opleiden –, maar met iets meer nadruk op resultaten op korte termijn. Jij vergelijkt het met Monaco, maar we zijn niet van plan plots zes spelers van dik 10 miljoen te kopen zoals ze daar deden in de hoop die dan voor veel meer te kunnen doorverkopen. Ja, we gaan de jeugd omringen met ervaring, maar Anderlecht is te mooi om financiële risico’s te nemen. We worden liever derde met het behoud van onze waarden – geloof in de jeugd – dan tweede door onze waarden te verloochenen. We weten dat we ook nog gaan verliezen.”

Veel grote transfers komen er dus niet meer?

“95 procent van onze kern is klaar en als de jeugd zo blijft presteren, dan moeten we die laatste 5 procent niet meer gaan zoeken. Oké, misschien nog één of twee verdedigers, maar die mogen Bornauw dan niet een heel jaar naar de bank verdringen. Maar goed: 40 competitiematchen, zes Europese – of liever een tiental, want we gaan overwinteren – en een reeks bekerduels: dat is meer dan 55 wedstrijden en dan moet je kunnen roteren zonder veel kwaliteitsverlies.”