Bölöni geeft Jelle Van Damme veeg uit de pan en vraagt om versterking

Antwerp heeft maar plaats voor één ster. Met een masterclass in fysiek en realistisch voetbal liet coach Laszlo Bölöni zijn team de drie punten grijpen op Charleroi. Na afloop gaf hij bankzitter Jelle Van Damme een veeg uit de pan. En tot slot richtte hij nog een subtiele boodschap aan zijn bestuur. Ook dit seizoen wordt het met Laszlo Bölöni nooit saai op de Bosuil.

“Ik moet mijn spelers feliciteren”, sprak Antwerp-coach Laszlo Bölöni. “Vooraf had ik getekend voor een gelijkspel, maar ze hebben het geluk afgedwongen. Het was een typische beginseizoensmatch. Er waren hoogten en laagten en offensief hadden we meer kunnen doen. Maar defensief hebben we het maximale gedaan.”

Video: Photo News

Bloeddruk stijgt

Wie Antwerp dit seizoen wil verslaan zal van goeden huize moeten zijn. Niet zozeer de verdedigers maakten indruk op defensief vlak, wel alle spelers die voor de defensie staan. Te beginnen met de drie aanvallers – ­Geoffry Hairemans, William Owusu en aanwinst Jonathan Bolingi. Bölöni was zo tevreden met de defensieve prestatie van zijn spelers dat hij geen enkele wissel uitvoerde. Zelfs niet om tijd te winnen. Of speelde een andere reden mee? Wij vroegen hem of Jelle Van Damme dit seizoen nog van de bank geraakt.

“Mijn bloeddruk begint te stijgen als u zo’n vraag stelt”, reageerde Bölöni not amused. “Jelle Van Damme is een speler als de anderen en als ik geen enkele wissel heb gedaan, dan was dat omdat ik vond dat we een goed evenwicht hadden. Wat ik van Jelle Van Damme verwacht dit seizoen? Simpel: dat hij tegenstanders in de problemen brengt, net zoals hij deed toen hij bij Anderlecht voetbalde en ik trainer van Standard was.”

Die boodschap kwam aan. Bölöni ging ook graag in op de suggestie van een collega of er niet nog wat spelers mochten bijkomen. “Vorig jaar zei ik dat ik er nog vijf Bolats bij wilde. Ik laat jullie beoordelen aan het einde van de zomer of er nog vijf Bolats zijn bijgekomen.”

Een Bolat is voor Bölöni een speler met een onmiddellijke meerwaarde. De lat ligt hoog, want het is tekenend dat hij Van Damme daar voorlopig niet bijrekent. De Noorse aanwinst Simen Juklerod krijgt voorlopig de voorkeur op links.

“Ik ken de limieten van mijn ploeg”, besloot Bölöni. “Vorig seizoen hadden we ook goeie resultaten buitenshuis, maar lieten we na die te bevestigen thuis. Ik ga nu dag en nacht werken om ervoor te zorgen dat we thuis meer punten winnen dan vorig jaar.”