Japanse eigenaars STVV storen zich aan afval dat Cercle achterlaat

Iedereen herinnert zich nog de supporters en spelers van Japan op het voorbije WK. Zij ruimden steevast na elke wedstrijd hun eigen troep in de tribunes en in de kleedkamer op(tweede foto). De beelden daarvan gingen de voorbije maand de hele wereld rond. Dat stond zaterdagavond in schril contrast met de bezoekerskleed­kamer op Stayen. Groot was dan ook de verbazing van de ­Japanse bestuurslui van STVV toen ze de bezoekende kleed­kamer van Cercle Brugge aantroffen. De ruimte werd achtergelaten als een ware vuilnisbelt, ­bezaaid met afval (eerste foto).