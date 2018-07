CLUBNIEUWS. Turkse topteams melden zich voor Kara, Kortrijk-spelers verkiezen slecht veld

Het transfernieuws van de eerste speeldag van de Jupiler Pro League was uiteraard de mededeling van Club-spits Wesley die vertelde dat hij nog een seizoen in Brugge blijft. In Anderlecht lijkt er dan weer stilaan wat te bewegen rond Kara.

CLUB BRUGGE. Wesley blijft

Het wordt misschien wel dé belangrijkste transfer van de zomer voor Club: Wesley Moraes bevestigde gisteren dat hij gewoon in Brugge blijft. De aanvaller is al langer gegeerd na zijn uitstekend vorig seizoen. Lazio toont al geruime tijd interesse en ook Everton werd recent genoemd, maar Wesley wil zijn carrière stap voor stap uitbouwen. “Ik heb een contract bij Club en ik blijf, dat ligt vast. Ik ben 21 jaar en op die leeftijd is het goed om Champions League te spelen.” Sinds vorig seizoen is Wesley haast onmisbaar voor blauw-zwart.

Ook gisteren scoorde hij twee keer. Per doelpunt schiet zijn marktwaarde nog een beetje meer de hoogte in. Club haalde hem in 2016 voor amper één miljoen euro weg bij het Slovaakse Trencin. Als hij dit seizoen bevestigt én zich toont in Europa, is hij er volgende zomer minstens 20 miljoen waard. “De Cham­pions League is een van de redenen waarom ik blijf. Welke ploeg ik graag zou loten? Real Madrid”, was hij categoriek.

ANDERLECHT. Trebel, Kums én Boeckx aanvoerder van RSCA, Fenerbahçe meldt zich voor Kara

Op Kortrijk was Adrien Trebel de aanvoerder van Anderlecht. Een manier om de Fransman aan de club te binden? “Ik verlaat Anderlecht alleen voor een team dat beter is”, lachte Trebel. “De voorstellen die er nu al waren, interesseren me niet, maar de aanvoerdersband speelt geen rol. Het is wel mooi dat ik zoveel vertrouwen krijg, want in het begin was dat niet simpel, omdat ik van Standard kwam. Maar er is ook een beurtrol voor de kapiteinsband. Ook Kums en Boeckx kunnen hem dragen als ze spelen.”

Leander Dendoncker was vorig seizoen aanvoerder, maar die zal niet meer terugkeren. Wie ook geruisloos is verdwenen, is de Portugese verdediger Josué Sa. Die zat niet eens bij de 22 spelers die meereisden naar Kortrijk. Tenzij hij geblesseerd is, dreigt ook voor Sa de exit.

Turkse ploegen volgen de situatie van Kara Mbodj. Het Turkse Galatasaray ziet de verdediger als een optie als Jason Denayer niet komt, maar mogelijk speelt Fenerbahçe sneller op de bal. Volgens Turkse media wil Fener de Senegalees van Anderlecht huren, al dan niet met aankoopoptie. Paars-wit staat open voor alle oplossingen.

KV OOSTENDE. Lombaerts niet op de bank om hem onder druk te zetten

Opvallende quote in De Zondag van KVO-voorzitter Peter Callant: “De tijd van vedettes genre Proto, Berrier en zelfs Lombaerts is voorbij.” Daarom was het des te opvallend dat Nicolas Lombaerts (33) tegen Moeskroen op de bank begon. De ex-Rode Duivel speelde nochtans een degelijke voorbereiding en was niet geblesseerd, maar Zarko Tomasevic kreeg de voorkeur en was zelfs aanvoerder.

Kreeg Lombaerts zo een signaal dat hij nu echt moet vertrekken? Dat zijn loon echt te zwaar weegt? Bij de kustploeg benadrukken ze dat het puur een sportieve keuze was. De situatie van Nicolas Lombaerts is voor de rest niet gewijzigd. Hij mag vertrekken – graag zelfs – maar als hij blijft, zal de ervaren verdediger deel blijven uitmaken van de A-kern en inzetbaar blijven. In het interview in De Zondag bedoelde Callant vooral dat KVO geen zulke dure vogels meer zal halen.

KV KORTRIJK. Spelers verkiezen slecht veld boven nat gras

Ondanks de droogte van afgelopen weken werd het veld van Kortrijk zaterdagavond vooraf niét besproeid. Navraag leerde dat dit op uitdrukkelijk verzoek was van de spelers van KV Kortrijk. Die hadden omwille van de problemen met het nieuw aangelegde oefenveld afgelopen weken op diverse velden in het Kortrijkse moeten trainen die heel droog stonden en niet voldoende gemaaid waren. Waarop ze dan maar redeneerden dat voetballen tegen Anderlecht op een lekker mals veld geen goed idee was en ze “dezelfde” omstandigheden als op training verkozen.

EUPEN. Toptransfer Milicevic niet eens in selectie

Danijel Milicevic zat bij Eupen niet eens op de bank. Het wekte verwondering, want de ex-AA Gent-speler was toch de toptransfer van de club uit de Oostkantons. Coach Claude Makélélé had er een eenvoudige uitleg voor: “Hij is nog niet in vorm. Dat zag ik ook al in de voorbereiding. Ik wil hem pas brengen als hij topfit is.”