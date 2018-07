Patricia (69) schiet Frank (65) neer, nadat hij voor haar neus opnieuw pornofilm bestelt

Een discussie over een pornofilm is in het Amerikaanse Jefferson County uitgedraaid tot een moord. De 69-jarige Patricia Hill kon het immers niet verkroppen dat haar man Frank (65) een erotische prent had aangekocht via de digitale televisie. Toen ze die verwijderde en hij er opnieuw één kocht, liep de hele situatie razendsnel uit de hand. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Frank Hill zat zaterdag zoals zo vaak rustig in zijn tuinhuis wat televisie te kijken, toen zijn vrouw Patricia even een babbeltje wou gaan slaan. Maar daar aangekomen, zag ze al snel dat haar echtgenoot stiekeme plannen had. Via de digitale televisie had hij immers een pornofilm gehuurd. Een fikse ruzie was onvermijdelijk, toen de vrouw woest besloot de prent van de decoder te wissen. Alles escaleerde toen Frank dan maar voor haar neus een nieuwe bestelde.

De 69-jarige vrouw liep dan ook woedend opnieuw naar hun huis, terwijl haar man alleen in het tuinhuis achterbleef. Patricia nam een drastische beslissing: ze nam een pistool uit een lade en keerde terug naar haar echtgenoot. “Ga weg!” riep ze luid, voordat ze twee schoten loste, één in zijn been, één in zijn hoofd. Nadien ging ze rustig naar binnen, waar ze het pistool verstopte, voordat ze de hulpdiensten belden.

De ambulanciers konden de man niet meer helpen, waarna ook de politie ter plaatse kwam. Zij arresteerden Patricia meteen. Toen bleek dat er geen sprake was van zelfverdediging, besloot de rechter dat de vrouw niet op borgtocht kon worden vrijgelaten. De 69-jarige vrouw zal zich binnenkort dan ook moeten verantwoorden voor moord.