Jonge vader sterft enkele minuten nadat hij zijn vrouw en pasgeboren kindje bezocht: “Dit is zo zinloos”

De 32-jarige Kevinn Quinn was nog maar net bij zijn pasgeboren kindje op bezoek geweest, toen hij het slachtoffer werd van een zwaar ongeval in de Amerikaanse staat Massachusetts. De andere auto scheurde door de straten in de hoop te kunnen vluchten van de politie, maar eindigde tegen de wagen van de kersverse vader.

“Het had een dag vol vreugde moeten zijn, maar nu is zaterdag gewoon veranderd in een zinloze tragedie”, reageert Kevinns beste vriend Rob Dinan aan WCVB News. In plaats van het nieuwe leven te kunnen vieren, had de kersverse vader maar enkele minuten van zijn nieuwe gezinsgeluk kunnen genieten, iets waar het koppel al jaren van droomde.

Opgejaagd

Volgens enkele Amerikaanse media was de andere wagen in fout, aangezien die in volle snelheid door de straten raasde. Getuigen vertelden hoe de auto schijnbaar op de vlucht was voor een politiepatrouille, die iets later ook meteen aanwezig was om de slachtoffers van de crash te helpen. Maar de klap was zo hevig dat hulp niet meer mocht baten.

In het totaal waren er twee doden te betreuren: de 32-jarige Kevinn en de chauffeur van de andere wagen. De 24-jarige Jocelyn Goyette, de passagier van de andere wagen, vecht nog voor haar leven.

Missen

Zo werd in enkele seconden tijd de veelbelovende toekomst van een gezin plots de kop ingedrukt. “Kevinn zou die dag normaal zijn vrouw Kara en zijn eerste kindje Logan mee naar huis mogen nemen, maar hij besloot nog even wat spulletjes op te halen”, aldus de vriend van de Quinns. “Hij stond altijd klaar voor iedereen, en vroeg er nooit iets voor terug. Het is hartverscheurend dat we zo’n dappere marinier, zo’n lieve papa zullen moeten missen.”

Het tragische lot van Kevinn Quinn uit Mashpee zorgt voor commotie in de staat in de Verenigde Staten. Tegenstanders hekelen de wilde politieachtervolging, terwijl talloze mensen vol medelijden geld inzamelen om Kara en Logan te ondersteunen. Via een crowdfundingsactie is in een mum van tijd al 100.000 dollar opgehaald.